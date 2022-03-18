شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة تنقذ محمد الشناوى من هدف محقق للمريخ السودانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت العارضة ، محمد الشناوى حارس مرمى فريق الاهلى من تسديدة رمضان رجب مهاجم فريق المريخ السودانى بالدقيقة 51 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو. خط الهجوم: محمد شريف. بينما جاء تشكيل فريق المريخ السودانى بقيادة لي كلارك كالتالى : حراسة المرمى: منجد النيل الدفاع: صلاح نمر - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور – الجزولي نوح الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب.