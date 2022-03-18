شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المغرب وتونس ومدغشقر فى المربع الذهبى لبطولة الاحماء الافريقية لناشئى التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح 4 من لاعبى ولاعبات منتخب مصر للناشئين والناشئات للتنس تحت 14 عاما فى الوصول الى المربع الذهبى لبطولة الاحماء الافريقية المقامة حاليا فى ملاعب نادى السليمانية الرياضى بمشاركة 12 دولة افريقية .

وتأهل الى المربع الذهبى للناشئين الذى يقام غدا السبت كل من اياد رضا وسيلاقى التونسى عمر حفيظ وياسين وجيه الذى سيلعب امام المغربى على ميسوم بينما صعدت من الناشئات المصريات للدور ذاته جودى طويلة لمواجهة التونسية تسنيم اسماعيل ومعها فرح اسعد التى ستلعب ضد لاعبة مدغشقر ميتيا فوفى وتصبح بذلك حظوظ الفراعنة الصغار قوية فى التأهل الى النهائى ايضا .

ويبحث منتخب مصر للناشئين والناشئات عن الفوز ببطولة الاحماء الافريقية التى تسبق البطولة الافريقية التى تقام فى نادى السليمانية ايضا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل والمؤهلة الى منافسات بطولة ويمبلدون للناشئين والناشئات العام الجارى حيث يحصل البطل ناشئين وناشئات على بطاقة لعب فى ويمبلدون لاول مرة هذا العام .

ومن جانبه صرح السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى بأن المنتخب انتظم فى معسكر مغلق قبل انطلاق بطولة الاحماء بثلاثة ايام من اجل الاستعداد لللمواجهة الافريقية القوية وبحثا عن الذهاب الى ويمبلدون ايضا .

اضاف وليد سامى ان الفريق يضم 12 لاعبا ولاعبة للمشاركة فى البطولتين وهم اياد رضا وياسين وجيه وشريف النمرسي ومحمد طارق وسيف الدين سميح وهاشم العربي و جودي طويله وفرح اسعد ودارين القرموطي وهيا ياسر ورنا ياسر وملك الساعدنى تحت اشراف المدير الفنى للاتحاد ضياء نبيل ومدير التخطيط والتطوير فرانك كوروا والجهاز الفنى المكون من عماد شكرى ومحمد حسن والمساعد رنا ثروت ومدرب اللياقة سامر علاء .

وحرص وليد سامى وعضو مجلس ادارة الاتحاد محمد ابراهيم على التواجد والاقامة مع الفريق خلال بطولة الاحماء الافريقية لدعم اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم لتقديم افضل اداء والمنافسة بكل قوة على بطاقتى الصعود الى ويمبلدون والتتويج باللقب الافريقى .