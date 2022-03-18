شكرا لقرائتكم خبر عن التركيز على وجوه لاعبو الأهلى خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة المريخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو الأهلى، عمليات الإحماء الأخيرة على أرضية ملعب "الأهلى وى السلام"، وذلك قبل مواجهة المريخ السودانى، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر انطلاقها فى السادسة مساء اليوم الجمعة، وظهر التركيز بقوة على وجوه اللاعبين حتى تحقيق الفوز.

ونشر الحساب الرسمى للأهلى على تويتر، صورا من إحماء الفريق، صحبها بتعليق: "لاعبو الأهلي يجرون عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة المريخ السوداني بدوري الأبطال".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى تشكيل الفريق لمباراة المريخ السودانى المقرر لها فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، بإستاد الأهلى والسلام، فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة – حسين الشحات - بيرسى تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.



السولية



حمدى فتحى



على معلول