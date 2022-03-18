شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الدفع بطارق حامد فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يستقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة المقرر لها بالثالثة عصر غدًا السبت، على ستاد 11 نوفمبر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى لقاء تحصيل حاصل.

ويدرس فيريرا فى الوقت الحالى مع أفراد جهازه المعاون إمكانية الدفع بطارق حامد فى وسط ملعب الزمالك أمام بترو أتلتيكو، حيث يفكر المدرب فى الدفع باللاعب من بداية المباراة، أو الاستعانة به خلال سير اللقاء لعدم الدفع به أساسيًا بعد فترة غياب طويلة.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎