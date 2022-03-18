شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على المريخ السوداني بهدف بيرسى تاو فى الشوط الأول (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والمريخ السودانى المقامة حالياً بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بتقدم الأهلي بهدف نظيف أحرزه الجنوب أفريقي بيرسى تاو فى الدقيقة 19.

بداية المباراة جاءت حماسية من جانب الفريقين أن كانت الخطورة الأكثر للأهلي الذي ضغط مُبكراً عن طريق بيرسي تاو الذي إنطلق من ناحية اليسار ومرر كرة لكن حارس المريخ تعامل معها بشكل جيد.

بعد سيطرة أهلاوية على أول دقائق ظهر فريق المريخ الذي بدأ ينشط هجومياً قبل أن ينحصر اللعب وسط الملعب وتتراجع الخطورة.

أفشة أنطلق بأكثر من كرة وكذلك الشحات لكن دفاع بطل السودان أحكم الرقابة على هذه الهجمات.

عاد الأهلي لفرض سيطرته على اللقاء بفضل الهجوم المكثف عن طريق أفشة وبيرسي تاو أسفر هذا الهجوم عن هدف سجله بيرسي تاو في الدقيقة 19.

عقب الهدف كاد المريخ يسجل هدف التعادل في الدقيقة 24 بعدما راوغ أحد لاعبي الفريق السوداني ياسر إبراهيم وسدد كرة قوية أرتطمت بقدم حمدي فتحي وتحوّلت إلى ضربة ركنية.

بعدها أمسك الشناوي بكرة قوية ، واشتعلت الكرة بسبب الهجوم المتبادل بين الفريقين وحاول بطلا مصر والسودان التسجيل ، فالأهلي أجتهد كثيراً عن طريق إنطلاقات أفشة والشحات وبيرسي تاو لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون التسجيل وهو نفس ما حدث مع الفريق السوداني إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلى ، للمباراة كلاً من: محمد الشنأوي ، محمد هانى- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- على معلول ،عمرو السولية- حمدى فتحى- محمد مجدى أفشة – حسين الشحات- بيرسى تأو ومحمد شريف.

ويجلس على دكة "بدلاء" فريق الأهلى فى مباراة المريخ كلاً من ، حسام حسن – أيمن أشرف – على لطفى – كريم فؤاد ــ محمود وحيد – طاهر محمد طاهر- لويس ميكيسونى – أحمد عبد القادر وأليو ديانج.

ويدخل الأهلى مباراة اليوم تحت شعار "لابديل عن ألفوز" من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة وإحياء حظوظه فى التأهل لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلى لقبها أخر نسختين و10 مرات فى تاريخه.

ويتطلع الأهلى لتجاوز صدمة الخسارة الأخيرة من صن داونز بجنوب أفريقيا من أجل استكمال رحلة التأهل لدور الثمانية ومن ثم الحفاظ على اللقب الأفريقي.



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