شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يسجل أول أهدافه الأفريقية مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقي بيرسي تاو في تسجيل أول أهداف الأفريقية مع النادي الأهلي حينما افتتح سجله التهديفي مع الفريق الأحمر بدورى ابطال أفريقيا في مباراة المريخ المقامة حاليا على استاد السلام والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ونجح تاو في تسجيل هدفه الأول في مشاركته الرابعة بدوري ابطال أفريقيا، بعدما تمكن من تسجيل خمسة أهداف لفريقه في الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلى ، للمباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد الشنأوي، وخط الدفاع: محمد هانى- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- على معلول، وخط الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- محمد مجدى أفشة – حسين الشحات- بيرسى تأو، وخط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة "بدلاء" فريق الأهلى فى مباراة المريخ كلاً من ، حسام حسن – أيمن أشرف – على لطفى – كريم فؤاد ــ محمود وحيد – طاهر محمد طاهر- لويس ميكيسونى – أحمد عبد القادر وأليو ديانج.

ويدخل الأهلى مباراة اليوم تحت شعار "لابديل عن ألفوز" من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة وإحياء حظوظه فى التأهل لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلى لقبها أخر نسختين و10 مرات فى تاريخه.

ويتطلع الأهلى لتجأوز صدمة الخسارة الأخيرة من صن دأونز بجنوب أفريقيا من أجل استكمال رحلة التأهل لدور الثمانية ومن ثم الحفاظ على اللقب الأفريقي.