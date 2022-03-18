شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة ..المريخ يبحث عن التعادل بعد تقدم الأهلي بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلى والمريخ السودانى المقامة حالياً بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف.

بداية حماسية من جانب الفريقين مع إنطلاق المباراة وان كانت الخطورة الأكثر للأهلي الذي ضغط مُبكراً عن طريق بيرسي تاو الذي إنطلق من ناحية اليسار ومرر كرة لكن حارس المريخ تعامل معها بشكل جيد.

بعد سيطرة أهلاوية على أول دقائق ظهر فريق المريخ الذي بدأ ينشط هجومياً قبل أن ينحصر اللعب وسط الملعب وتتراجع الخطورة.

أفشة أنطلق بأكثر من كرة وكذلك الشحات لكن دفاع بطل السودان أحكم الرقابة على هذه الهجمات.

عاد الأهلي لفرض سيطرته على اللقاء بفضل الهجوم المكثف عن طريق أفشة وبيرسي تاو أسفر هذا الهجوم عن هدف سجله بيرسي تاو في الدقيقة 19.

عقب الهدف كاد المريخ يسجل هدف التعادل في الدقيقة 24 بعدما راوغ أحد لاعبي الفريق السوداني ياسر إبراهيم وسدد كرة قوية أرتطمت بقدم حمدي فتحي وتحوّلت إلى ضربة ركنية.

بعدها أمسك الشناوي بكرة قوية ، واشتعلت الكرة بسبب الهجوم المتبادل بين الفريقين.

ويضم تشكيل الأهلى ، للمباراة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشنأوي.

خط الدفاع: محمد هانى- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- محمد مجدى أفشة – حسين الشحات- بيرسى تأو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة "بدلاء" فريق الأهلى فى مباراة المريخ كلاً من ، حسام حسن – أيمن أشرف – على لطفى – كريم فؤاد ــ محمود وحيد – طاهر محمد طاهر- لويس ميكيسونى – أحمد عبد القادر وأليو ديانج.

ويدخل الأهلى مباراة اليوم تحت شعار "لابديل عن ألفوز" من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة وإحياء حظوظه فى التأهل لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلى لقبها أخر نسختين و10 مرات فى تاريخه.

ويتطلع الأهلى لتجأوز صدمة الخسارة الأخيرة من صن دأونز بجنوب أفريقيا من أجل استكمال رحلة التأهل لدور الثمانية ومن ثم الحفاظ على اللقب الأفريقي.



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