الزمالك بالأبيض أمام بتروأتليتكو الأنجولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

عُقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونظيره الأنجولي بتروأتليتكو بحضور مسؤولو الناديين.

وأسفر الاجتماع، عن ارتداء الزمالك للطاقم التقليدي: القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس مرماه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق بترو أتلتيكو، بحسب الاجتماع الفني ذاته، القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الحمراء، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق الأنجولي زيه باللون الأسود.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للزمالك، وأحمد شعبان المنسق العام ومحمد مصطفي ميلا مسئول المهمات.

ويحل الزمالك ضيفًا مساء يوم غد السبت على نظيره الأنجولي بترو أتليتكو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.