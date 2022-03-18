مباشر دوري الأبطال.. المريخ 1-3 الأهلي.. هدفان في دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب المريخ السوداني بنتيجة (3-1) في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي WE السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ثلاثية الأهلي جاءت عن طريق كل من بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر، في المقابل أحرز هدف المريخ الوحيد عبر مهاجمه رمضان عجيب.

وينتظر الأهلي تعثر الهلال أمام صنداونز في لقاء سيقام الثالثة عصر غدٍ السبت، ضمن مباريات نفس الجولة، حيث يحتاج الأهلي سقوط الأهلي سواء بالخسارة أو التعادل لكي يقترب من دور الثمانية.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: صنداونز (10 نقاط) - الأهلي (7 نقاط) - الهلال (4 نقاط) - المريخ (4 نقاط).

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو - محمد شريف.

تشكيل المريخ: منجد النيل - حمزة داوود - بخيت خميس - صلاح نمر - مصطفى كرشوم - وجدي عوض - عمار تيفور - السماني الصاوي - توني إيدجوماريجوى - محمد الرشيد - رمضان عجيب.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الأولى كادت تشهد هدفًا مبكرًا لصالح الأهلي بعد مراوغة رائعة من بيرسي تاو جهة اليسار ليمرر كرة عرضية قبل أن يشتتها دفاع الفريق السوداني ثم ترتد الكرة لعمرو السولية ليسدد كرة تمر بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 14، سدد حسين الشحات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أملاً في الوصول لشباك المريخ تمر الكرة أعلى المرمى.

وبعد مرور 19 دقيقة أحرز الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدف الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تلمس الكرة يد حارس المريخ وتتحول في شباك الفريق السوداني.

وحاول حمزة داوود لاعب المريخ أن يسجل التعادل بعد مراوغة ياسر إبراهيم ليسدد كرة قوية لكن حمدي فتحي يتدخل وتمر الكرة بجوار القائم إلى ضربة ركنية في الدقيقة 24.

وكاد علي معلول في الدقيقة 28 أن يسجل هدف جديد للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار لكن منجد النيل يتصدى للكرة قبل أن يشتتها الدفاع.

محمد شريف في الدقيقة 37 حاول من تسديدة على حدود منطقة الجزاء أن يسجل في المريخ لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

وكاد فريق المريخ أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق رمضان عجيب لكن الكرة ترتطم في العارضة لتظل النتيجة تقدم الأهلي (1-0).

وفي الدقيقة 60، استطاع رمضان عجيب أن يسجل التعادل بعد تسديدة ارتدت من محمد الشناوي تصل أمام مهاجم المريخ ليحول الكرة في شباك الأهلي وتصبح النتيجة (1-1).

في الدقيقة 72 بعد عرضية من علي معلول استطاع محمد شريف أن يسجل هدف التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتتحول الكرة في شباك الفريق السوداني.

الأهلي لم ينتظر كثيرًا بهدف ثالث عن طريق أحمد عبد القادر بعد مراوغة رائعة ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 73، لتصبح النتيجة (3-1).

وشهدت المباراة أحداثًا مؤسفة في نهايتها بعد اشتباك بين لاعبي الفريقين قبل أن يتدخل الأمن لفض الاشتباك ثم يقوم الحكم بإعطاء بطاقات صفراء لأحمد عبد القادر ولاعب من المريخ.