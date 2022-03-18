تشكيل المريخ.. مهاجم وحيد وتأمين الوسط أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الإنجليزي لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني، التشكيل الذي سيلعب به مواجهة الأهلي في لقاء سيقام مساء اليوم الجمعة ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ فريق المريخ مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: منجد النيل.

خط الدفاع: حمزة داوود - بخيت خميس - صلاح نمر - مصطفى كرشوم.

خط الوسط: وجدي عوض - عمار تيفور - السماني الصاوي - توني إيدجوماريجوى - محمد الرشيد.

خط الهجوم: رمضان عجيب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد أربع نقاط متفوقًا على المريخ السوداني بفارق المواجهات المباشرة، حيث كان اللقاء الأول انتهى لصالح بطل مصر بنتيجة (3-2).

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: صنداونز (10 نقاط) - الأهلي - (4 نقاط) - الهلال (4 نقاط) - المريخ (4 نقاط).