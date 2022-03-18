الامارات | أبوظبي تستضيف نزالات "يو إف سي" أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف نزالات "يو إف سي" أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و"يو إف سي"، الرائدة عالمياً في الفنون القتالية المختلطة، عودة "أسبوع أبوظبي للتحدي" إلى العاصمة الإماراتية، مع برنامج حافل بفعاليات وتجارب الفنون القتالية المختلطة وأبرزها بطولة "يو إف سي 281" المقرر إقامتها 22 أكتوبر 2022 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وتندرج دورة الأسبوع الثالثة ضمن شراكة بين الجانبين تمتد لخمسة أعوام.

وأكدت أبوظبي قدرتها على تنظيم أهم البطولات العالمية في أجواء تضمن صحة وسلامة الجميع، مع احتضانها نزالات "يو إف سي" خلال الجائحة. وتنفرد "يو إف سي 281" بعودة كافة فعالياتها الحية وأنشطة الجمهور المصاحبة بالسعة الكاملة إلى الإمارة، وذلك منذ بطولة "يو إف سي 242: حبيب ضد بوارييه" التي أقيمت خلال شهر سبتمبر 2019. علاوة على ذلك، يتخلل "أسبوع أبوظبي للتحدي" سلسلة من فعاليات الجمهور بما في ذلك حفلات موسيقية وورش عمل وأنشطة تفاعلية بمشاركة ألمع نجوم "يو إف سي".

وقالت فاطمة البلوشي، مدير مكتب أبوظبي للفعاليات بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تحظى نزالات "يو إف سي" وتجارب "أسبوع أبوظبي للتحدي" بشعبية متزايدة لدى المجتمع المحلي والزوار، حيث أصبحت عنصراً رئيسياً ضمن أجندة فعاليات أبوظبي. ونترقب استضافة نجوم الفنون القتالية المختلطة، والمنافسات المفعمة بالحماس، بما في ذلك نزالات على لقب بطولة العالم خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية. ونُرحب بالجمهور من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بالفعاليات الحية في جزيرة ياس، واستكشاف معالمنا الطبيعية والسياحية وتجاربنا الثقافية والترفيهية التي تجعل أبوظبي الوجهة المفضلة لـ"يو إف سي".

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