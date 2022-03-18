الامارات | في أول تعليق من نادي العين على أحداث "الكلاسيكو": نستغرب المساواة في العقوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن في أول تعليق من نادي العين على أحداث "الكلاسيكو": نستغرب المساواة في العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عبدالله علي، في أول تعقيب على قرارات لجنة الانضباط حول الأحدث التي رافقت مواجهة قمة الجولة 19 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت نتيجتها بفوز العين على صاحب الأرض الوحدة بهدف نظيف، إنهم يحترمون قرارات اتحاد الكرة ورابطة المحترفين.

وأضاف في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: "تمسكنا بحقوق نادينا وجميع المنتسبين إليه من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وجماهير، واعتمدنا الإجراءات الخاصة باستئناف قرارات لجنة الانضباط، خصوصاً وأن اللوائح تؤكد على أن مسؤولية تأمين سلامة وحماية الجميع من لاعبين وحكام وجماهير وكل من في الملعب تقع على عاتق النادي المستضيف، ولأول مرة نشهد عقوبة متساوية على صاحب الأرض والضيوف".

وقال أيضا: الحقيقة أن الأحداث التي أفسدت الأجواء الرائعة التي شهدتها قمة الأسبوع التاسع عشر، بدأت قبل لحظات من دخول الجماهير عبر البوابات المؤدية للمدرجات، الأمر الذي يرتبط بالعملية التنظيمية في ملعب المباراة، مروراً بنزول أحد مشجعي الفريق المنافس لأرضية الملعب أثناء عملية الإحماء في المنطقة المخصصة لنادي العين وركل الكرة أمام اللاعبين، والواقع يؤكد أن نادي العين سبق وأن تعرض لموقف مشابه لأحداث مواجهة الوحدة بعد نهاية إحدى مبارياته الرسمية في مسابقة الدوري، والتي جرت أيضاً خارج ملعبنا، ونحمد الله كثيراً على سلامة لاعبي الفريقين والجماهير التي احتشدت لمساندة الناديين الكبيرين في الملعب.

وأوضح: نزول عدد من الجماهير ومبادرة لاعب من الفريق المنافس بالاعتداء على حارس مرمى العين في أرضية الملعب، من المشاهد التي دفعتنا إلى مطالبة كل اللاعبين بالدخول إلى غرفة تبديل الملابس فوراً بعد حالة فقدان السيطرة على الوضع في أرض الملعب وذلك لعدم الاحتكاك بالجماهير ولاعبي الفريق المنافس.

وأكمل: نحن في العين ملتزمون برؤية النادي وقيمه المؤسسية، ومتمسكون بإعلاء الروح الرياضية، والتصرفات التي بدرت من أحد اللاعبين كانت صادمة بالنسبة لي،

وفي مثل تلك المواقف يتجلى معدن اللاعب الكبير والذي نجده مطالب بإظهار الحكمة وعدم التعامل بردود الأفعال، وكما ذكرنا قبل المباراة أنها “عادية” والفوز فيها يعادل ثلاث نقاط. وحول النسبة المئوية لفوز العين بلقب بطولة الدوري بعد الفوز على الوحدة، قال: نحن على قناعة تامة بأن مشوار الدوري لازال طويلاً وهناك 21 نقطة في الملعب، والواقع يؤكد أن دوري أدنوك في نسخته الحالية صعب ولا يعترف بلغة التوقعات.

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