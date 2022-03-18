الامارات | تألق الخيول الإماراتية في اليوم الأول لبطولة دبي للجواد العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الخيول الإماراتية في اليوم الأول لبطولة دبي للجواد العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت اليوم منافسات النسخة التاسعة عشر من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بمنافسات المهرات والمهور، بعمر أقل من سنة، والتي شهدت تألق الخيول الإماراتية وسط حضور جماهيري كبير. وجاءت ضربة البداية مع الشوط الأول للمهرات بعمر أقل من سنة، والذي فازت بلقبه "أميرة الهواجر" للدكتور غانم محمد الهاجري. ونال المهر "رائد" لمحمد خلف العتيبة المركز الأول في الشوط الثامن المخصص للمهور بعمر أقل من سنة.

وحازت المهرة "نايا الحمود" لثامر عواد المركز الأول في الشوط الثاني للمهرات بعمر سنة القسم الأول، وفي القسم الثاني لنفس الشوط جاءت المهرة "دي إكسبو" لمربط دبي للخيول العربية في المركز الأول. وحضر منافسات اليوم الأول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق والشيخ حمد بن علي آل ثاني، ومدير عام مربط دبي للخيول العربية محمد التوحيدي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة زياد كلداري، ومدير البطولة قصي عبيد الله، وعضو اللجنة المنظمة عبدالرحمن أبوالشوارب، والمنسق العام عادل الفلاسي.

وقال مدير البطولة، قصي عبيد الله في تصريح صحافي: "اللجنة المنظمة وضعت ضوابط مُشددة لاختيار الخيول المشاركة في البطولة، وفي مقدمتها، أن يكون قد سبق لها الفوز ببطولات محلية ودولية أو من أصحاب المراكز المتقدمة من الأول وحتى الخامس، بهدف رفع مستوى التنافس بين الخيول المشاركة، وهذا ما انعكس على اليوم الأول والذي شهد منافسات كانت على أشدها الخيول الفائزة لم تتمكن من نيل اللقب الا بفارق ضئيل للغاية".

وأضاف: أثبتت بطولة دبي الدولية للجواد العربي من خلال هذه النسخة أنها تعتبر من أقوى البطولات العالمية، نظراً لمشاركة أجود وأفضل الخيول محلياً وعالمياً، وهذا ما يعزز مكانتها التي تشهد سنوياً فوز الخيول المحلية بالبطولات الذهبية". وأشار: "ما تحقق من نجاح خلال السنوات الماضية كان رصيداً إيجابياً للغاية لتقديم الأفضل في النسخ الحالية، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن البطولة وجدت لتكون الأولى في العالم".

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