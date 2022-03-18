القرعة الكاملة لدوري أبطال أوروبا: «مانشستر سيتي يصطدم بـ أتلتيكو مدريد.. وليفربول أمام بنفيكا البرتغالي»

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن قوع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية، وجاء ذلك بعد القرعة التي أقيمت اليوم فى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون بسويسرا والتي ضمت 8 أندية تاهلت إلى هذا الدور.

كما أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن قوع فريق بايرن ميونخ الالماني في مواجهة نظيره فياريال الاسباني، في مواجهة قوية، وجاء ذلك بعد القرعة التي أقيمت اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون بسويسرا والتي ضمت 8 أندية تاهلت إلى هذا الدور.

كما أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن قوع فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام بنفيكا البرتغالي في مواجهة قوية، وجاء ذلك بعد القرعة التي أقيمت اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون بسويسرا والتي ضمت 8 أندية تاهلت إلى هذا الدور.

كما أسفرت قرعة الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن قوع فريق ريال مدريد الاسباني أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي في مواجهة قوية، وجاء ذلك بعد القرعة التي أقيمت اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون بسويسرا والتي ضمت 8 أندية تاهلت إلى هذا الدور.

وتأتي الفرق الـ 8 المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بواقع 3 أندية إنجليزية هي تشيلسي حامل اللقب وليفربول ومانشستر سيتي، والثلاثي الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال، فضلا عن بايرن ميونخ الألماني بطل نسخة 2020 وبنفيكا البرتغالي.

وكانت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث إنه لم يكن هناك أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة فريق آخر حتى وإن كان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن القرعة ستحدد مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إجراء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ووفقا لما هو معلن من الاتحاد الأوروبي فإن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام يومي 5 و6 أبريل، على أن تكون مواجهات الإياب هو 12 و13 أبريل 2022.

وفيما يخص مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستقام يومي 26 و27 أبريل، أما الإياب فستقام أيام 3 و4 مايو 2022.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهو 28 مايو 2022 وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن "يويفا"، قد ألغى قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض في حال التعادل في نتيجتي مباراتي الذهاب والعودة في الأدوار الإقصائية لبطولاته، وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في مباراتي الذهاب والإياب، وفي حال استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

قرعة دوري أبطال اوروبا

وتعتلى الأندية الإسبانية صدارة الأكثر حصولا على الألقاب في دوري أبطال اوروبا بـ18 بطولة موزعه بين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، حيف فاز الأول بـ13 لقب، بينما فاز الثاني بـ 5 القاب.

وتأتي الأندية الإنجليزية في المرتبة الثانية بـ14 بطولة:ليفربول (6)، مانشستر يونايتد (3)، نوتينهام (2)، تشيلسي (2)، أستون فيلا (1).

وفى المركز الثالث الأندية الإيطالية بـ12 بطولة: إيه سي ميلان (7)، إنتر ميلان (3)، يوفنتوس (2)

ويتصدر فريق ريال مدريد الإسبانى قائمة الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ، كما يتفوق الفريق الملكى في عدد مرات التتويج على جميع الأندية المشاركة في دور ربع نهائي الموسم الحالي من المسابقة القارية.

وحصد ريال مدريد البطولة 13 مرة، اخرها فى موسم 2017–18 بعد فوزه علي ليفربول بنتيجة 3–1، في المباراة التي أقيمت علي مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي بمدينة كييف الأوكرانية.

يأتي ترتيب أندية ربع نهائي دوري ابطال أوروبا في قائمة التتويج باللقب القاري على النحو التالي:

ريال مدريد (13 لقبًا)

بايرن ميونخ (6 ألقاب)

ليفربول (6 ألقاب)

تشيلسي (لقبين)

بنفيكا (لقبين)

فيما فشلت الأندية المتبقية في التتويج بأى لقب بدورى أبطال أوروبا على مدار التاريخ وهى: مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، فياريال.