شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موقف المصابين بعد الفوز على زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مجدي باز طبيب الإسماعيلي، عن اقتراب عودة رباعي الفريق عصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي إلي التدريبات الجماعية فور عودة الفريق من الراحة السلبية، وذلك بعد تماثلهم للشفاء.

وكان صبحي قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الاتحاد ضمن منافسات الدوري العام، بينما غاب عن اللقاء السابق كلا من ” دسوقي ” بعدما أصيب بإلتهاب في العضلة الضامة و” مخلوف ” الذي كان يعاني من إجهاد في عضلات البطن و” مجدي ” عقب إصابته بكدمة في أنكل القدم خلال مباراة بتروجيت بكأس مصر.

وتابع طبيب الدراويش : ” أن اللاعب محمود عبد العاطي دونجا سيخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه لمزق في العضلة الأمامية بجانب الجزائري محمد بن خماسة الذي أصيب بشد في العضلة الضامة “.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيعود إلي تدريباته الجماعية يوم الأحد المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد الفوز علي الاتحاد بهدفين مقابل هدفًا مساء أول أمس الأربعاء، في إطار الجولة الـ 13 من عمر المسابقة المحلية.