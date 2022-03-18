شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ ..شريف يقود الهجوم وحسين الشحات أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المريخ السوداني المقرر لها في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، بإستاد الأهلي والسلام ، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

وضمت قائمة الاهلى لمباراة الليلة ، 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.