شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة قبل مباريات ربع نهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم مباريات دورى سوبر كرة السلة رجال، بإقامة مباريات فى الدور ربع النهائى من البطولة ، التى تقام بنظام best of 5 ، على ملاعب الاندية .

ويلتقى اليوم الأهلى مع مصر للتأمين ، و الزمالك مع الاتصالات ، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة ، و الجزيرة مع سبورتنج .، بالمباريات التى تقام أيام 18 و 21و 25و 28 و 31 مارس الجارى .

وقبل انطلاق المباريات نرصد المراكز النى أنهت بها فرق الدورى ، منافسات الدور الاول من البطولة ، قبل منافسات ربع النهائى ، وكان الاتحاد السكندرى قد احتل صدارة ترتيب الدورى ، برصيد 25 نقطة ، بالتساوى مع الاهلى صاحب المركز الثانى ، ويحل الجزيرة فى المركزالثالث برصيد 24 نقطة ، ثم الاتصالات برصيد 21 نقطة فى المركز الخامس .

ويأتى الزمالك فى المركز السادس برصيد 20 نقطة ، ثم سبورتنج 19 نقطة ، و من خلفه كل من مصر لتتمين ثم سموحة برصيد 17 نقطة لكل منهما .