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ترتيب دورى السلة قبل مباريات ربع نهائى السوبر

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم مباريات دورى سوبر كرة السلة رجال، بإقامة مباريات فى الدور ربع النهائى من البطولة ، التى تقام بنظام best of 5  ، على ملاعب الاندية .

ويلتقى اليوم الأهلى مع مصر للتأمين ، و الزمالك مع الاتصالات ، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة ، و الجزيرة مع سبورتنج .، بالمباريات التى تقام أيام  18 و 21و 25و 28 و 31 مارس الجارى .

وقبل انطلاق المباريات نرصد المراكز النى أنهت بها فرق الدورى ، منافسات  الدور الاول من البطولة ، قبل منافسات ربع النهائى ، وكان الاتحاد السكندرى قد احتل  صدارة ترتيب الدورى ، برصيد 25 نقطة ، بالتساوى مع الاهلى صاحب المركز الثانى ، ويحل الجزيرة فى المركزالثالث برصيد 24 نقطة ، ثم الاتصالات برصيد 21 نقطة فى المركز الخامس .

 ويأتى الزمالك فى المركز السادس برصيد 20 نقطة ، ثم سبورتنج 19 نقطة ، و من خلفه كل من مصر لتتمين ثم سموحة برصيد 17 نقطة لكل منهما .


ترتيب دورى السوبر

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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