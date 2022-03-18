شكرا لقرائتكم خبر عن حازم مرسي ضمن قائمة "شباب" الإسماعيلي لمواجهة المقاصة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي لفريق الشباب بالنادي بقيادة عاطف عبد العزيز، عن ضم حازم مرسي مهاجم الفريق الأول خلال قائمته الحالية استعدادًا لملاقاة مصر المقاصة ضمن منافسات دوري الجمهورية.

ويحل الدراويش ضيفًا علي المقاصة في تمام الساعة الثانية والنصف عصر غدًا السبت علي ملعب الأخير بالفيوم في أحد جولات دوري مواليد 2001.

وضمت القائمة كلا من .. أحمد مصطفي ومحمد طارق في حراسة المرمي وأشرف خضر ومحسن الحجف وعبد الله السعيد وأحمد أشرف الأوزعة ومحمد البحيري ورامي حاتم وأحمد عبد السميع وإسلام زيدان ونادر فرج وايتو وعمرو السعيد وأحمد أيمن الصغير وحسن منصور وعبد الله حسني وحازم مرسي.

ويقود الفريق فنيًا أحمد قناوي مشرفًا وعاطف عبد العزيز مديرًا فنيًا وعلى جمعه وأحمد لطفي مدربين وسيد عزازي مدربًا لحراس المرمي ومحمد صالح إداريًا وباسم فتحي أخصائيًا للعلاج الطبيعي.