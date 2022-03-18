شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب السلام لمواجهة المريخ بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق النادي الأهلي إلى ملعب الأهلي والسلام لخوض مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفور وصول حافلة الأهلي ملعب السلام قام الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بمُعاينة ملعب المباراة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم تحت شعار "لابديل عن الفوز" من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة وإحياء حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويتطلع الأهلي لتجاوز صدمة الخسارة الأخيرة من صن داونز بجنوب أفريقيا من أجل استكمال رحلة التأهل لدور الثمانية ومن ثم الحفاظ على اللقب الأفريقي.