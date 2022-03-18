شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تستعد لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي للاسكواش فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش لاعتلاء، التصنيف العالمي للعبة في أبريل المقبل بشكل رسمي، وذلك بعد أداءها المميز خلال الموسم الجاري، حيث توجت البطلة المصرية مؤخراً ببطولة ويندي سيتي أحد أكبر البطولات في الاسكواش.

وتنهي نوران جوهر هيمنة نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي، والتي امتدت لنحو 17 شهراً من تصدرها للتصنيف في نوفمبر 2020، وحتى شهر مارس الجاري.

وتوجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، والمصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى استضافتها ولاية شيكاغو بأمريكا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نوران في لمباراة النهائية على زميلتها بوادي دجلة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 11-9, 11-8.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن تصنيف اللاعبات فى شهر مارس الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السابع عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام قبل الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.