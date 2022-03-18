شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مش معاهم.. تعرف على قائمة أكثر اللاعبين حصولا على الرواتب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأسئلة الشائعة لدى جماهير الساحرة المستديرة، هى السؤال المتكرر عن المكاسب التى يجنيها اللاعبين، ومن أكثر اللاعبين الذين يتقاضون أجورا فى العالم، وبالتأكيد يسيطر أكبر نجوم العالم على تلك الأجور.

فيما يلى أكثر النجوم حصولا على الأجور فى العالم بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" فى آخر تقرير لها...



نجوم العالم

1- ليونيل ميسى (باريس سان جيرمان) 1.325 مليون دولار أسبوعياً

2- نيمار (باريس سان جيرمان) 836 ألف دولار أسبوعياً

3- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) 793 ألف دولار أسبوعيا

4- أنطوان جريزمان (برشلونة – معار لأتلتيكو مدريد) 793 ألف دولار أسبوعياً

5- جاريث بيل (ريال مدريد) 690 ألف دولار أسبوعياً

6- كيليان مبابى (باريس سان جيرمان) 566 ألف دولار أسبوعياً

7- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 531 ألف دولار أسبوعياً

8- كيفين دى بروين (مانشستر سيتي) 531 ألف دولار أسبوعياً

9- ديفيد دى خيا (مانشستر يونايتد) 517 ألف دولار فى الأسبوع

10- روبرت ليفاندوفسكى (بايرن ميونيخ) 483 ألف دولار أسبوعياً