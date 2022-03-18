شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء المريخ السودتاني بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر "فيس بوك" صوراً لغرفة ملابس الفريق قبل مباراة المريخ السوداني المقرر لها في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، بإستاد الأهلي والسلام ، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ ظهر أمس الخميس، بحضور الجهاز الإداري لكلا الفريقين إلى جانب ممثلي الاتحاد الإفريقي من لجنة الحكام ومراقب المباراة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي النادي الأهلي زيا كاملا من اللون الأسود، على أن يرتدي فريق المريخ الزي الأحمر كاملا، بالإضافة إلى الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى الاستاد وانطلاق عمليات الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

وضمت قائمة الأهلي ، 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.



غرفة ملابس الاهلي قبل لقاء المريخ



غرفة ملابس الاهلي قبل لقاء المريخ2