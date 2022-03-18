شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى مصرى.. كريم عبد الجواد يتأهل لمواجهة يوسف سليمان فى بطولة كراتشي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، كريم عبد الجواد ويوسف سليمان، إلى المباراة النهائية ببطولة كراتشي للاسكواش، المقامة بالعاصمة الباكستانية، خلال الفترة بين 15 إلى 19 مارس الجاري بقيمة جوائز تصل إلى 52 ألف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد في الدور نصف النهائي على منافسه عمر مسعد المصنف الثالث بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 11-4 .

كما فاز يوسف سليمان على منافسه المكسيكى ليونيل كارديناس بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2 , 11-4 , 4-11 , 11-8.

من ناحية أخرى، تستعد نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش لاعتلاء، التصنيف العالمي للعبة في أبريل المقبل بشكل رسمي، وذلك بعد أداءها المميز خلال الموسم الجاري، حيث توجت البطلة المصرية مؤخراً ببطولة ويندي سيتي أحد أكبر البطولات في الاسكواش.

وتنهي نوران جوهر هيمنة نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي، والتي امتدت لنحو 17 شهراً من تصدرها للتصنيف في نوفمبر 2020، وحتى شهر مارس الجاري.

وتوجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، والمصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى استضافتها ولاية شيكاغو بأمريكا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.