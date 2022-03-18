شكرا لقرائتكم خبر عن مران ترفيهى للزمالك على ملعب مباراة بترو أتلتيكو.. وفقرة خاصة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية خلال التقسيمة استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو المقبلة.

وقسم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعبين إلى مجموعتين، وتولى أسامة نبيه المدرب العام الإشراف على مجموعة بينما تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية، وركز الجهاز الفني خلال المران على التمرير من لمسة واحدة تحت ضغط.

وبدأ المران بفقرة الإحماء، أعقبها قيادة روي أجوش المساعد فقرة تدريبات ترفيهية بإشراف كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق.

وقاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك تدريب الثلاثي "محمد أبوجبل ومحمد عواد والسيد عطية" ، خلال المران الأخير للأبيض، وركز مدرب الحراس على التدريب بالكرة والتسديد على الحراس وبعض تدريبات سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية.

ويحل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها المقرر لها غدا السبت على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك أنجولا مساء أمس الخميس، عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎