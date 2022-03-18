الارشيف / اخبار الرياضه

9 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام المريخ السودانى الليلة.. تعرف عليهم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام المريخ السودانى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات السادسة مساء اليوم الجمعة اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.

 

ويغيب عن الاهلى فى مباراة المريخ كل من :"رامي ربيعة مدافع الفريق ، فيما يتواصل غياب كلاً من ، صلاح محسن بسبب عدم تماثله للشفاء من إصابة في مشط القدم، ومحمود متولي لعدم الجاهزية، وأيضا بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي وليد سليمان ومحمد فخري.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة المريخ السودانى 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

وشهدت قائمة عودة محمد هاني بعدما غاب عن لقاء صن داونز الأخير للإصابة كما تواجد بيرسي تاو بعدما تناولت بعض التقارير الأيام الماضية أنباء غير صحيحة حول إصابة اللاعب في العضلة الضامة وحاجته للعلاج ستة أسابيع ، كما تواجد كريم فؤاد الذي غادر مباراة صن داونز للإصابة.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا