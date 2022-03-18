شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام المريخ السودانى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
ويغيب عن الاهلى فى مباراة المريخ كل من :"رامي ربيعة مدافع الفريق ، فيما يتواصل غياب كلاً من ، صلاح محسن بسبب عدم تماثله للشفاء من إصابة في مشط القدم، ومحمود متولي لعدم الجاهزية، وأيضا بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي وليد سليمان ومحمد فخري.
وضمت قائمة الاهلى لمواجهة المريخ السودانى 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.
وشهدت قائمة عودة محمد هاني بعدما غاب عن لقاء صن داونز الأخير للإصابة كما تواجد بيرسي تاو بعدما تناولت بعض التقارير الأيام الماضية أنباء غير صحيحة حول إصابة اللاعب في العضلة الضامة وحاجته للعلاج ستة أسابيع ، كما تواجد كريم فؤاد الذي غادر مباراة صن داونز للإصابة.