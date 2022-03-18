شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام المريخ السودانى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات السادسة مساء اليوم الجمعة اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.

ويغيب عن الاهلى فى مباراة المريخ كل من :"رامي ربيعة مدافع الفريق ، فيما يتواصل غياب كلاً من ، صلاح محسن بسبب عدم تماثله للشفاء من إصابة في مشط القدم، ومحمود متولي لعدم الجاهزية، وأيضا بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي وليد سليمان ومحمد فخري.