شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والمريخ السوداني الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة هامة الليلة عندما يلتقي مع المريخ السوداني في بطولة أفريقيا وهي المباراة التى يدخلها المارد الأحمر تحت شعار "لابديل عن الفوز" بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز.

في التقرير التالي، نرصد أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي والمريخ السوداني وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والمريخ ؟

ج: الاهلي يلتقي مع المريخ في السادسة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الأهلي و السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

س: ما هو كم مباراة الأهلي والمريخ؟

ج: أسند الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الأهلي والمريخ السوداني، إلى حكم الساحة السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه كل من: حاج ماليك سامبا ونوح بانجورا، والحكم الرابع عيسى سا، بالإضافة لتعيين النيجيري كالي بابانجا مراقبًا للمباراة.

س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة المريخ؟

ج: ضم بيتسو موسيماني المدير الفني 22 لاعباً لقائمة الأهلي، وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

س: ما هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السودانى الليلة؟

ج: تُنقل مباراة الأهلى ضد المريخ السودانى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 3، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

س: ماذا عن ترتيب مجموعة الأهلي قبل لقاء المريخ؟

ج: الترتيب هو :

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط