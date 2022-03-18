7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 18 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، معسكر منتخب مصر لمباراتى السنغال ينطلق الأحد المقبل، واستعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والمريخ باستاد السلام.

معسكر منتخب مصر لمباراتى السنغال ينطلق الأحد المقبل

ينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، يوم الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والمريخ باستاد السلام

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني، فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقية.

كيروش يستقر على 7 محترفين فى القائمة النهائية لمباراتى السنغال

استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على استدعاء 7 محترفين ضمن القائمة النهائية لمباراتى مصر والسنغال التى سيتم اعلانها غدا، حيث يلتقى الفراعنة أسود التيرانجا يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم.

بعد غياب 88 يوما.. طارق حامد يستعد للظهور مع الزمالك أمام بترو أتليتكو

يستعد طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ، للظهور مع الفريق فى مباراته أمام بترو اتليتكو الأنجولي ، فى الجولة بدورى أبطال أفريقيا التى تجمع الفريقين غدا، السبت، بالجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا.

الشناوي يحجز مكانه في حراسة مرمى المنتخب أمام السنغال

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش على عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفراعنة أمام السنغال بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراة الأهلي و صن داونز التي أقيمت بجنوب أفريقيا في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا ، رغم هزيمة الأهلي بهدف.

مروان حمدى يقترب من العودة للزمالك لتدعيم هجومه فى الصيف

اقترب مروان حمدى مهاجم الزمالك المعار لسموحة من العودة لصفوف الفريق الأبيض نهاية الموسم الجارى بعد تألقه بشكل ملحوظ مع فريقه ومنافسته على لقب هداف الدورى ، بالإضافة لإنضمامه لصفوف المنتخب الوطنى مع كارلوس كيروش بشكل دائم واعتماد المدير الفني عليه .

المصرى يحذر من التهاون أمام القطن فى الكونفدرالية بعد إنهاء أزمة التمرد

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، حالة التمرد التي شهدها معسكر الفريق في الساعات الأخيرة بعدما رفض اللاعبين نزول التدريبات بمعسكرهم المقام ببرج العرب استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، وذلك بداعي عدم حصولهم على بعض المستحقات المتأخرة وهي مستحقات فبراير الماضي ومارس الجاري، بالإضافة إلى 3 مكافآت فوز بالدوري والكونفدرالية.