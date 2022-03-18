شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ابراهيم ومروان حمدى خارج قائمة منتخب مصر أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الثنائى ياسر ابراهيم مدافع النادى الأهلى ومروان حمدى مهاجم سموحة، من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر قبل اعلان القائمة النهائية لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، لأسباب فنية.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، يوم الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر قائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال غدا السبت، عقب انتهاء مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى البطولات الافريقية، ومن المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا.