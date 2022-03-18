شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ابراهيم ومروان حمدى خارج قائمة منتخب مصر أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خرج الثنائى ياسر ابراهيم مدافع النادى الأهلى ومروان حمدى مهاجم سموحة، من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر قبل اعلان القائمة النهائية لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، لأسباب فنية.
وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، يوم الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر قائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال غدا السبت، عقب انتهاء مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى البطولات الافريقية، ومن المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا.
وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.