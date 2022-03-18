شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: هدفنا الفوز على بترو أتلتيكو لمصالحة جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمود حمدي " الونش" مدافع الزمالك أن فريقه سيخوض مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها غدا في دوري أبطال أفريقيا من أجل تحقيق الفوز لمصالحة الجماهير.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" الزمالك فريق كبير، ونحن نمر بفترة صعبه، والجهاز الفني يحرص على علاج السلبيات في الفترة الحالية والاستفادة من الإيجابيات".

وتابع قائلا :" لدينا مدرب كبير نسعى للاستفادة منه كثيرا، والمدير الفني تحدث معنا وطالبنا بالتركيز في الفترة المقبلة، لأن الزمالك ينافس على بطولتي الدوري والكأس، ونسعى لمصالحة الجماهير".

وأكد الونش أن الفريق تدرب لمدة أسبوع تحت قيادة فيريرا ، وتم تصحيح العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن الفريق قادر على تحقيق الفوز في مباراة الغد.

ويحل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك أنجولا مساء أمس الخميس، عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة ، واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎