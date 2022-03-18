شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن ضم الكوبي هيرنانديز لفريق الكرة الطائرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، التعاقد مع الكوبى هيرنانديز من أجل تدعيم فريق كرة الطائرة بالقلعة البيضاء، مؤكدًا إن مجلس الإدارة مهتم بجميع الألعاب سواء كرة طائرة أو يد أو كرة قدم وغيرهم من الألعاب.

أضاف مرتضي إن فريق الزمالك أمامه مباراة هامة أمام سموحة يوم الأحد لافتا إلي إن فريق سموحة يضم محترفين مميزون وفي حالة الفوز سيواجه الزمالك الأهلي وستكون مباراة قوية أيضًا.

من جانبه ، أكد هيرنانديز إنه سعيد بالانضمام لصفوف طائرة الزمالك، موضحًا إنه لم يري في حياته نادي بحجم منشآت نادي الزمالك، لافتا إلي انه سيبذل قصارى جهده مع الأبيض لتحقيق الأنتصارات والبطولات.