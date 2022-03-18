اخبار الرياضه

إصلاح الـVAR فى مباراة سموحة وألعاب دمنهور بكأس مصر.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح الـVAR فى مباراة سموحة وألعاب دمنهور بكأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل محمد التابعى حكم مباراة العاب دمنهور و سموحة فى دور الـ 32 من كأس مصر ، المباراة بتقنية الـVAR بعد أن تم خوض عدة دقائق منها دون اللجوء لتقنية الفيديو .

كان محمد التابعى قد قام بإبلاغ المدير الفنى لكل فريق بجود عطل فى تقنية الفار خلال المباراة التى تجمع الفريقين حالياً بالأسكندرية.

وأخطر التابعى ، أحمد سامى مدرب سموحة وهانى العقبى مدرب ألعاب دمنهور بوجود العطل فى الصوت والصورة ، على أن يتم إكمال المباراة دون الفار ، لحين إصلاحه وبعد دقائق معدودة تم اصلاح الفار .

ويخوض سموحة المباراة بتشكيل يضم  كلا من عمر صلاح ، رجب نبيل، أحمد بيكهام ، محمد نادى، محمد شكرى ، حمدى علاء ،  محمد كناريا ، محمد عبد العاطى ، عبد الكبير الوادى ، صديق أوجولا، اليا سيلا .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من الهانى سليمان ، احمد حكم ، شريف رضا ، أحمد حمص، مهاب أشرف، حسين فيصل، أبو بكر ليادى ،  جيروم فيليب، والكسندر أمير عادل .

فى المقابل جاءت القائمة التى أعلنها هانى العقبى المدير الفنى لألعاب دمنهور كل من عبد الله حافظ، جابر محمدى ، سعد السعيد ، محمد حازم ، محمد عزازاى ، وائل فوزى ، ابراهيم عبد القوى ، على أوسكار ، سلامة سلامة ، محمد رضا ، و جلال الشرقاوى.

وفى مقاعد البدلاء مصطفى حطيبة ، حمادة الغنام ، محمد  ناجح ، أحمد قطب ، احمد محمد على  ، اسلام غلاب، خميس حسنى ، محمد عاطف، بالاضافة إلى رجب جمال .

 

اصلاح الفار
اصلاح الفار

 

عطل الفار
عطل الفار

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا