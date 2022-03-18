شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح الـVAR فى مباراة سموحة وألعاب دمنهور بكأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل محمد التابعى حكم مباراة العاب دمنهور و سموحة فى دور الـ 32 من كأس مصر ، المباراة بتقنية الـVAR بعد أن تم خوض عدة دقائق منها دون اللجوء لتقنية الفيديو .

كان محمد التابعى قد قام بإبلاغ المدير الفنى لكل فريق بجود عطل فى تقنية الفار خلال المباراة التى تجمع الفريقين حالياً بالأسكندرية.

وأخطر التابعى ، أحمد سامى مدرب سموحة وهانى العقبى مدرب ألعاب دمنهور بوجود العطل فى الصوت والصورة ، على أن يتم إكمال المباراة دون الفار ، لحين إصلاحه وبعد دقائق معدودة تم اصلاح الفار .

ويخوض سموحة المباراة بتشكيل يضم كلا من عمر صلاح ، رجب نبيل، أحمد بيكهام ، محمد نادى، محمد شكرى ، حمدى علاء ، محمد كناريا ، محمد عبد العاطى ، عبد الكبير الوادى ، صديق أوجولا، اليا سيلا .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من الهانى سليمان ، احمد حكم ، شريف رضا ، أحمد حمص، مهاب أشرف، حسين فيصل، أبو بكر ليادى ، جيروم فيليب، والكسندر أمير عادل .

فى المقابل جاءت القائمة التى أعلنها هانى العقبى المدير الفنى لألعاب دمنهور كل من عبد الله حافظ، جابر محمدى ، سعد السعيد ، محمد حازم ، محمد عزازاى ، وائل فوزى ، ابراهيم عبد القوى ، على أوسكار ، سلامة سلامة ، محمد رضا ، و جلال الشرقاوى.

وفى مقاعد البدلاء مصطفى حطيبة ، حمادة الغنام ، محمد ناجح ، أحمد قطب ، احمد محمد على ، اسلام غلاب، خميس حسنى ، محمد عاطف، بالاضافة إلى رجب جمال .



اصلاح الفار