بسبب مبابي وهالاند.. خطوة من برشلونة لضم صلاح من ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، إن نادي برشلونة يريد ضم قائد منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول، من أجل الرد على ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية والمقربة من نادي برشلونة، فإن النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا يريد الرد على ريال مدريد من خلال التعاقد مع محمد صلاح.

وفسرت الصحيفة، أن نادي ريال مدريد سيضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح سيرفض عرض تمديد تعاقده من أجل الانتقال لبرشلونة والذي يسعى لاستغلال اقتراب نهاية عقد "مو" مع الريدز في صيف 2023.

ويسعى محمد صلاح إلى خوض تجربة جديدة ومغادرة ليفربول من خلال الانتقال لبرشلونة في الصيف المقبل بحسب ما أشارت له الصحيفة.

وسبق وأن عبّر صلاح (29 عامًا) عن رغبته في الانتقال للدوري الإسباني من خلال الرحيل لريال مدريد أو برشلونة، إلا أن قائد منتخب مصر لم يرفض تجديد عقده حال حصول على عقد مناسب.

وانتقل صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث قدرت الصفقة بـ42 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن صلاح توّج مع ليفربول بخمسة ألقاب وهم الفوز ببطولة بريميرليج ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وأخيرًا كأس كاراباو.