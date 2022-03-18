المؤتمر الأوروبي.. فرصة جديدة لروما أمام بودو.. وليستر في مواجهة آيندهوفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي عن منافسات قوية، التي إقيمت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، في نسختها الأولى.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن عن أنه لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة.

مواجهات ربع النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي

بودو × روما

فينورد × سلافيا براج

مارسيليا × باوك

آيندهوفن × ليستر سيتي

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يوم 7 أبريل القادم على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، على أنت تكون مباريات الإياب يوم 14 من نفس الشهر.

وفي دور نصف النهائي يواجه الفائز من مباراة (آيندهوفن × ليستر سيتي) الفائز من مباراة (بودو × روما)، والفائز من مباراة (فينورد × سلافيا براج) يواجه الفائز من (مارسيليا × باوك).

وحدد الاتحاد الأوروبي يوم 28 أبريل موعدًا لمباريات ذهاب دور النصف النهائي، على أن تلعب مباريات الإياب يوم 5 مايو المقبل.