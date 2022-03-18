فيريرا: غدا سنبدأ صورة جديدة للزمالك.. وحتى الآن هو بطل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

اعتبر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، أن مواجهة الغد أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا هي الأهم بالنسبة للفريق، مشيرا إلى أنه سيبدأ في إظهار صورة جديدة للأبيض.

ويحل الزمالك ضيفا على بيترو أتلتيكو غدا السبت المقرر إقامتها باستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال التي ودع منافساتها رسميا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الزمالك الآن بعيد عن التأهل لكنه ليس بعيدا عن الطموح في الفوز بمباراة الغد، والزمالك واحد من الأندية الكبرى في أفريقيا وفي الكرة المصرية يجب أن يكون هدفه تحقيق الفوز دائما".

وأضاف: "فقدنا فرصنا في التأهل لأننا لم نتمكن من القتال من أجل الفوز في المباريات الماضية".

وشدد: "فريق بترو جيد للغاية لديه إمكانات كبيرة، أهم مباراة في المستقبل القريب هي مباراة الغد".

وأوضح: "تحدثت مع اللاعبين وأوضحت لهم الصورة أن كرة القدم في الزمالك مستمرة دائما، لقد خسرنا بطولة هامة لكننا لدينا هدف في الدوري وأول أهدافنا يبدأ من الغد لنحقق أشياء إيجابية ونسترد فريقنا مجددا".

وأشار فيريرا إلى أنه عاش طفولته وشبابه في أنجولا، حيث تولى تدريب المنتخب الأنجولي في عام 1990، موضحا أن علاقته جيدة بعدد كبيرة من اللاعبين الأنجوليين، وقدم التحية لهم جميعا.

وواصل: "غدا سنبدأ صورة جديدة للزمالك، والأبيض هو أقوى فرق مصر وأفريقيا، نسعى للفوز في لقاء الغد لأننا نواجه منافس قوي ولديه شخصية".

وشدد المدير الفني للفريق على أن مباراة الغد فرصة كي يعلم إلى أين وصل فريقه، كما أنها مهمه للجهاز الفني من أجل تقييم الوضع الحالي ومحاولة تحسين الأداء في الفترة المقبلة.

وتابع: "لسنا هنا من أجل زيادة نقاط المنافس، وتحدثت مع اللاعبين لأن الزمالك فريق كبير ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها بالفوز ببطولتي الدوري والكأس، وستكون البداية من لقاء الغد كي نسترد فريقنا مجددا".

وأتم المدير الفني للزمالك قائلا: "الزمالك حتى الآن هو بطل الدوري فى مصر، ولابد أن نقدر ذلك جيدا، ونعمل على تكرار الفوز بالدرع والعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما نحاول تحسين أوضاع الفريق، وأن تشعر الجماهير بعمل الجهاز الفني".