فيريرا يعلق لمصراوي على قرارات عدم التجديد للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

وصف البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، قرارات مجلس إدارة النادي بعدم التجديد للاعبي الفريق الذين انتهت عقودهم بغير الرسمية، مشيرا إلى أنه يركز على مباراة الغد أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على بيترو أتلتيكو غدا السبت المقرر إقامتها باستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال التي ودع منافساتها رسميا.

وقال فيريرا، في المؤتمر الصحفي للمباراة ردا على سؤال يلا كورة حول قرار عدم التجديد لبعض اللاعبين: "نحن لا نرد على الشائعات، لا يوجد شيء رسمي لأتحدث عنه، وأنا هنا من أجل الحديث عن مباراة الغد".

وأضاف: "بالنسبة للمعلومات غير المؤكدة وغير الرسمية بعيد عن المباراة لن نقوم بالرد عليها".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط، فيما يتربع بيترو أتلتيكو على القمة برصيد 10 نقاط، ليتأكد تأهله رسميا لدور الثمانية برفقة، الوداد البيضاوي المغربي، صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

يُذكر أن الزمالك كان يحلم باستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما لكنه ودع منافسات دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.