جوارديولا×سيميوني .. مواجهة بذكريات العقدة الإسبانية للفيلسوف "البافاري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أوقعت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة أولى بين الناديين بالبطولة.

وعلى الرغم من مواجهة الناديين لأول مرة إلا أن الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي والأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد سبق وأن لعبا مرتين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي موسم 2015-2016 واجهه بايرن موينيخ تحت قيادة بيب، أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميوني في الدور نصف النهائي للبطولة ليفوز المدرب الأرجنتيني ذهاباً بهدف نظيف ويخسر العودة 2-1 ويتأهل لنهائي البطولة بمجموع المباراتين.

واصل سيميوني عقدة بيب ضد الأندية الأسبانية حيث فشل الأخير في التأهل لنهائي البطولة في ثلاث نسخ على التوالي بتوديع البطولة أمام بايرن ريال مدريد عام 2014 وبرشلونة عام 2015 وأتلتيكو 2016 في الموسم الذي أعلن فيه نهاية تجربته مع النادي البافاري والذهاب لتجربة جديدة مع مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من نتائج بيب الرائعة من السيتزن ومحلياً مع البايرن إلا أن المدرب فشل في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لمدة 9 نسخ على التوالي وكان أقصى ما وصل إليه نهائي النسخة الماضية والذي خسره أمام تشيلسي.

وفي الدوري الإسباني لعب بيب في أخر مواسمه التدريبية مع برشلونة ضد سيميوني في الأسبوع الـ 25 من الليجا وخسر الأخير 1-2.