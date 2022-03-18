تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحددت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أوقعت فريق تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب في مواجهة ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا، ضمن منافسات دور الثمانية.

وفي باقي مواجهات دور الثمانية، يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني وفياريال الإسباني مع بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي مع ليفربول الإنجليزي.

وكانت بعض التقارير زعمت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيجري تغييرا على القرعة بعكس مواجهتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ليلعب الفريق الإسباني خارج ملعبه في الإياب، لكن تم الاحتفاظ بنتائج القرعة كما هي.

وزعمت التقارير أن مباراة الذهاب لريال مدريد أمام تشيلسي ستُلعب على ملعب سانتياجو بيرنابيو قبل خوض الإياب في لندن بسبب أن مباراة إياب مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ستُقام في مدريد، حيث لا يمكن أن تُلعب مباراتين في مدريد في ذات اليوم بسبب التأمين، وحكمت القاعدة لمصلحة أتلتيكو كونه بطل إسبانيا، لكن لم يتم تغيير أي شيء بشأن ملعب مباراة الإياب.

وجاءت مواعيد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي كالتالي:

الثلاثاء 5 إبريل:

مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد (ملعب الاتحاد).

بنفيكا وليفربول (ملعب النور).

الأربعاء 6 إبريل:

تشيلسي وريال مدريد (ملعب ستامفورد بريدج).

فياريال وبايرن ميونيخ (ملعب لا سيراميكا).

وجاءت مواعيد مباريات إياب الدور ربع النهائي كالتالي:

الثلاثاء 12 إبريل:

بايرن ميونيخ وفياريال (ملعب أليانز آرينا).

ريال مدريد وتشيلسي (ملعب سانتياجو برنابيو).

الأربعاء 13 إبريل:

ليفربول وبنفيكا (ملعب آنفيلد).

أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي (ملعب واندا ميتروبوليتانو).

وستقام مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي يومي 26 و27 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 3 و4 مايو.

أما النهائي، فيقام يوم 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان قد جرى سحب الاستضافة من مدينة سان بطرسبرج الروسية في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.