المحكمة الرياضية الدولية تقرر استمرار إيقاف روسيا عن المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) اليوم الجمعة رفض طلب الاتحاد الروسي بتعليق قرار إيقافه عن المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر.

وكان الاتحاد الروسي قد سعى لتجميد قرار الاتحاد الدولي (فيفا) لحين اتخاذ القرار النهائي من قبل محكمة كاس بشأن الاستئناف المقدم من الاتحاد الروسي ضد الإيقاف المفروض من الفيفا، في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت محكمة كاس :"القرار المطعون فيه لا يزال ساريا، وبالتالي يستمر تعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في مسابقات الفيفا."

وكان من المفترض أن يستضيف المنتخب الروسي نظيره البولندي يوم 24 مارس الجاري ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم على أن يتأهل الفائز إلى مباراة حاسمة تؤهله للنهائيات، وذلك يوم 29 مارس أمام الفائز من منتخبي السويد والتشيك.

وأعلن الفيفا احتساب المنتخب البولندي فائزا بالمواجهة، إثر فرض الإيقاف على روسيا.

وكانت اتحادات بولندا والسويد والتشيك قد أعلنت قبل إعلان قرار الفيفا، أنها ترفض لعب منتخباتها أمام المنتخب الروسي.

وكانت محكمة كاس قد رفضت قبل أيام استئناف الاتحاد الروسي ضد تعليق مشاركة منتخباته وأنديته في مسابقات الاتحاد الأوروبي (يويفا)، وقد احتسب لايبزج الألماني فائزا بالمواجهة التي كانت مقررة أمام سبارتاك موسكو الروسي في دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

وستتواصل إجراءات التحكيم لكن لم يجر تحديد موعد جلسة الاستماع بعد، وقد ذكرت محكمة كاس أن الأطراف المعنية تتبادل المذكرات المكتوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن رياضيي روسيا وبيلاروس جرى حرمانهم من المشاركة في منافسات عدة رياضات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.