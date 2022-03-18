تقرير.. هل يكرر صلاح سجله الرائع أمام بورتو في مواجهة بنفيكا "الأولى"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة سهلة لليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح، أمام بنفيكا البرتغالي.

وتعد مواجهة بنفيكا هي الأولى لمحمد صلاح منذ انتقاله إلى أوروبا، وتحديدًا في صفوف بازل السويسري، وتشيلسي، فيورنتينا، روما، وأخيرًا ليفربول.

ويعد فريق بورتو أكثر الأندية البرتغالية التي واجهها، محمد صلاح، سواء مع روما الإيطالي، أو ليفربول الإنجليزي.

وواجه صلاح فريق بورتو في 8 مواجهات سابقة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة مرة واحدة.

مع روما

التقى صلاح وهو في صفوف روما الإيطالي فريق بورتو في مباراتين، تلقى الهزيمة في واحدة والتعادل في الثانية، ونجح "مو" من صناعة هدف.

مع ليفربول

واجه صلاح فريق روما وهو في صفوف الريدز في 6 مباريات، حقق الفوز في 5، وتعادل في مباراة وحيدة، واستطاع "مو" من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

ويعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول خارج الديار في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 34 هدفًا.

ويذكر أن فريق بوروتو هو أكثر فريق في دوري أبطال أوروبا محمد صلاح سجل في شباكه برصيد 5 أهداف.