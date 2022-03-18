المريخ: سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



قال عضو مجلس إدارة نادي المريخ جلال عبدالماجد إن مباراة ناديه والأهلي تلعب في ظروف معقدة من واقع موقف فرق المجموعة، وتداخلها في ظل التنافس القوي بين الأندية؛ مما يزيد من صعوبة المواجهة.

ويلعب المريخ مع الأهلي في السادسة من مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ستاد الأهلي والسلام ملعب النادي السوداني.

وأضاف عبد الماجد في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للمريخ أن ناديه كان يمكن أن يكون في وضع أفضل بكثير في ترتيب المجموعة (الصعبة)، مشيراُ إلى فوز المريخ في مباراة اليوم أمام الأهلي يخدم الأندية الأخرى في المجموعة.

وحول فرص المريخ في تحقيق نتيجه إيجابية رد عبد الماجد " نؤمن بحظوظنا كاملة، ونقاتل من أجلها بإيمان تام، تسندنا إلى دعوات الملايين التي نحتاجها".

وأكمل " أكثر ما نعول عليها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هم اللاعبون، الذين يلعبون لأجل تأريخ، وإرث النادي وقيمه، ونثق أنهم في كامل وعيهم، وتقديرهم للمسؤولية فقد إن شاءت الأقدار أن يتحملوا القدر الأعلى من المسؤولية".

وأنهى " وجود رئيس النادي القنصل حازم مصطفى، وحضوره الدائم يمثل ركيزة دعم مهمة لأبنائه اللاعبين، بجانب وجود النائب الأول، وغالبية أعضاء المجلس، وحرصهم على مؤازرة اللاعبين.