الامارات | قرعة "يوروبا ليغ".. خصم برشلونة من ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة "يوروبا ليغ".. خصم برشلونة من ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" وجاءت كالتالي:

ربع النهائي:

1- لايبزيغ (ألمانيا) - أتالانتا (إيطاليا)

2- أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - برشلونة (إسبانيا)

3- وست هام (إنجلترا) - ليون (فرنسا)

4- براغا (البرتغال) - رينجرز (إسكتلندا)

نصف النهائي:

الفائز من المباراة رقم 1 - الفائز من المباراة رقم 4

الفائز من المباراة رقم 3 - الفائز من المباراة رقم 2

وتقام مباريات ربع النهائي في 7 أبريل المقبل ذهابًا و14 منه إيابًا، على أن تقام مواجهتا نصف النهائي في 28 من الشهر ذاته ذهابًا و5 مايو إيابًا، فيما يحتضن ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية في إسبانيا المباراة النهائية في 18 مايو.

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