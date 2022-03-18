قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. مواجهة سهلة لليفربول.. ونارية للريـال والسيتي

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الجمعة عن مواحهات نارية.

وجاءت المواجهات كالتالي:

تشيلسي × ريال مدريد

مانشستر سيتي × أتلتيكو مدريد

فياريال × بايرن ميونخ

بنفيكا × ليفربول

ووفقا لما هو معلن من الاتحاد الأوروبي فإن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام يومي 5 و6 أبريل، على أن تكون مواجهات الإياب هو 12 و13 أبريل 2022.

وفيما يخص مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستقام يومي 26 و27 أبريل، أما الإياب فستقام أيام 3 و4 مايو 2022.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهو 28 مايو 2022 وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

يشار إلى أن تشيلسي الإنجليزي هو حامل لقب التسخة الماضية من البطولة الأوروبية، بعدما فاز على مواطنه مانشستر سيتي في المباراة النهائية.