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قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. مواجهة سهلة لليفربول.. ونارية للريـال والسيتي

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الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة ربع نهائي ، التي أجريت اليوم الجمعة عن مواحهات نارية.

وجاءت المواجهات كالتالي:

×

مانشستر سيتي × أتلتيكو مدريد

فياريال × بايرن ميونخ

بنفيكا ×

ووفقا لما هو معلن من الاتحاد الأوروبي فإن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام يومي 5 و6 أبريل، على أن تكون مواجهات الإياب هو 12 و13 أبريل 2022.

وفيما يخص مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستقام يومي 26 و27 أبريل، أما الإياب فستقام أيام 3 و4 مايو 2022.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهو 28 مايو 2022 وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

يشار إلى أن تشيلسي الإنجليزي هو حامل لقب التسخة الماضية من البطولة الأوروبية، بعدما فاز على مواطنه مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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