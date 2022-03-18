خلال مسيرته الكروية.. سعد سمير: هؤلاء أفضل من تولوا تدريب الأهلي.. ويكشف أسباب رحيل فايلر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد سعد سمير قائد فريق فيوتشر، أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، والسويسري رينيه فايلر، مدربا الأهلي السابقين، هما أفضل من تعامل معهم خلال مسيرته مع كرة القدم، أثناء فترة لعبه بالنادي الأهلي.

وأوضح سعد سمير في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم»، أن كل مدرب أجنبي جاء لتدريب الأهلي تعلم منه الكثير، إلا أنه يرى أن جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق، كان من أفضل المدربين الذين تدرب تحت أيديهم.

وقال قائد فيوتشر، إن «بيسيرو» كان مدربًا رائعًا، وكان معه جهاز معاون قوي، ورغم أن سعد سمير لم يلعب معه كثيرًا إلا أنه يراه الأفضل.

سعد سمير يشيد بـ فايلر

وأوضح لاعب الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، مدرب كبير للغاية وطور من أداء اللاعبين في الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق.

وقال سعد سمير: «فايلر مدرب كبير، هو وضع الأساس الرائع الذي استلم منه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، واستمر عليه، هو بنى أساسا قويا يسير عليه الفريق».

وأضاف مدافع الأهلي السابق، أن المدير الفني الهولندي طور من لاعبي الفريق مثل رمضان صبحي وأفشة وغيرهما، بجانب أن نظام التدريب معه كان صعبا للغاية، مؤكدًا أن التدريب كان أصعب من المباراة.

وواصل سمير حديثه عن فايلر قائلًا: «كان لا يتحدث مع أحد على الإطلاق، الأهم بالنسبة له هو التدريب، حدثني مرة أنه سيعتمد علي وأنه يثق بي».

سعد سمير يكشف أسباب رحيل فايلر

وعن الأسباب وراء رحيل رينيه فايلر، رغم النجاح مع الفريق، أكد سعد سمير، أن المدرب لم يكن معتادا على الأجواء والشعبية الكبيرة التي يمتلكها الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان يشتكي للمقربين من عدم قدرته على التنقل، موضحًا أن أزمة كورونا أثرت عليه وسببت في الرحيل.