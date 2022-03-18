شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر تعيين محمد قابيل مشرفًا على قطاع الناشئين ولجنة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تعيين محمد قابيل عضو مجلس إدارة النادي مشرفًا على قطاع الناشئين بالنادي، بالإضافة لإشرافه على لجنة الكرة التي تم تشكيلها مؤخرًا والتي تضم كل من حسام غويبة وطارق الصاوي نجما المصري في عصره الذهبي.

وبدأت اللجنة في مباشرة أعمالها من خلال متابعة مباريات الدوري الممتاز والدوري الممتاز - ب - ومباريات دوري القطاعات لمختلف الفئات السنية وذلك لترشيح اللاعبين أصحاب المستوى المتميز للانضمام لصفوف الفريق الأول وقطاع الناشئين وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معين الشعباني وكذا الإدارة الفنية لقطاع الناشئين بقيادة ميمي عبد الرازق.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، حالة التمرد التي شهدها معسكر الفريق في الساعات الأخيرة بعدما رفض اللاعبين نزول التدريبات بمعسكرهم المقام ببرج العرب استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، وذلك بداعي عدم حصولهم على بعض المستحقات المتأخرة وهي مستحقات فبراير الماضي ومارس الجاري، بالإضافة إلى 3 مكافآت فوز بالدوري والكونفدرالية.

وبعث مجلس الإدارة برسالة قوية إلى اللاعبين، نقلها كريم ذكري مدير الكرة، للتأكيد على أن أي لاعب لا يرغب في الاستمرار مع النادي عليه أن يحضر عرضاً مناسباً ويرحل عن الفريق ، وحذر المصري لاعبيه من التهاون في المرحلة المقبلة.

كما شدد مجلس إدارة المصري على أن مباراة القطن الكاميروني المرتقبة تعد مصيرية في حسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية، ولن يقبل بأي تهاون خلالها.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، خصم 10٪ من عقد كل لاعب في صفوف الفريق، بعدما رفض اللاعبون النزول إلى التدريب اليوم، احتجاجا على قرار الإدارة في وقت سابق بإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج.