شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريقى سموحة و دمنهور فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازين الفنيين لكل من فريقى سموحة و ألعاب دمنهور قائمة اللاعبين المقرر أن تخوض مباراة اليوم فى دور الـ 32 من كأس مصر، و التى تجمع الفريقين بعد قليل باستاد الجيش بحرس الحدود .

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة ، عن قائمة فريقه أمام ألعاب دمنهور، وضمت القائمة التى أعلنها سامى كلا من عمر صلاح ، رجب نبيل، أحمد بيكهام ، محمد نادى، محمد شكرى ، حمدى علاء ، محمد كناريا ، محمد عبد العاطى ، عبد الكبير الوادى ، صديق أوجولا، اليا سيلا .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من الهانى سليمان ، احمد حكم ، شريف رضا ، أحمد حمص، مهاب أشرف، حسين فيصل، أبو بكر ليادى ، جيروم فيليب، والكسندر أمير عادل .

فى المقابل جاءت القائمة التى أعلنها هانى العقبى المدير الفنى لألعاب دمنهور كل من عبد الله حافظ، جابر محمدى ، سعد السعيد ، محمد حازم ، محمد عزازاى ، وائل فوزى ، ابراهيم عبد القوى ، على أوسكار ، سلامة سلامة ، محمد رضا ، و جلال الشرقاوى.

وفى مقاعد البدلاء مصطفى حطيبة ، حمادة الغنام ، محمد ناجح ، أحمد قطب ، احمد محمد على ، اسلام غلاب، خميس حسنى ، محمد عاطف، بالاضافة إلى رجب جمال .

ويبحث فريق سموحة عن تذكرة التأهل لثمن النهائي ليكون الفريق الحادي عشر الذى يصل لهذا الدور بعدما حجزت 10 فرق أمكامنها وكانت المفاجأة الوحيدة حتى الآن هو تأهل كفر الشيخ على حساب فاركو.

وتأهل 10 فرق حتى الآن للدور الستة عشر وهي المقاولون العرب بعد الفوز بهدف دون رد على المصرية للاتصالات، وإنبى بالفوز على ديروط بسباعية مقابل هدف، وكفر الشيخ بالانتصار على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد، والجونة بعد إقصاء بنها بثلاثية مقابل هدف، والإسماعيلي بالفوز على بتروجت بضربات الترجيح، وسيراميكا بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، وإيسترن كومباني بإقصاء غزل المحلة بضربات الترجيح، وطلائع الجيش على حساب حلوان العام بثلاثة مقابل هدف، والبنك الأهلي على حساب أسوان بهدف دون رد، ومصر المقاصة على حساب بني عبيد بهدفين دون رد