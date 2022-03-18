شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتمسك بالبقاء مع الاتحاد السكندرى ويرفض التنازل عن الملايين الثلاثة شرط جزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تسفر الجلسة التي دارت بين حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، ولجنة الكرة بالنادي، عن أى اتفاق بين الطرفين بشأن فسخ التعاقد بالتراضي، وذلك حيث تمسك حسام حسن بالبقاء في الاتحاد ورغبته في معالجة بعض الأخطاء .

وفى حال فسخ التعاقد من جانب إدارة الاتحاد السكندرى سيكون مقابل حصول حسام حسن على قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر بحوالي شهرين أي ما يعادل 3 ملايين جنيه ، حيث تبلغ قيمة راتب الجهاز الفني بالكامل مليون ونصف في الشهر الواحد.

وقررت لجنة الكرة بنادى الاتحاد السكندرى برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة، وعضوية محمد أحمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة، استكمال الاجتماع الطارئ بحضور حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة، وذلك لمناقشة تراجع وتدهور نتائج ومستوى الفريق الأول لكرة القدم واتخاذ قرار نهائى بهذا الشأن .

وجاء قرار لجنة الكرة عقب هزيمة الفريق أمام النادي الإسماعيلى والأداء السيئ والنتائج غير الجيدة في المباريات الأخيرة، مما أثر سلبا على مسيرة الفريق وفقدان العديد من النقاط التي كانت في المتناول، وذلك رغم قيام إدارة النادي بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح سواءً مالية أو إدارية.

ولجنة الكرة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق مُجدداً وتحقيق آمال و طموحات جماهيره ومجلس إدارته.

فى سياق متصل، منح حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبيه راحة 3 أيام بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.