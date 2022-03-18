شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدى صلاة الجمعة فى فندق الإقامة.. وموضوع الخطبة "فضائل ليلة النصف من شعبان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى لاعبو الزمالك صلاة الجمعة بإحدى قاعات الفندق الذي تقيم فيه البعثة بالعاصمة الأنجولية لواندا، استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة.

وألقى الخطبة الدكتور مصطفى عبده أخصائي تأهيل الإصابات، وكان موضوعها "فضائل ليلة النصف من شعبان".

ويحل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك أنجولا مساء أمس الخميس، عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎