شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..جولى حازم لاعبة الكيك بوكسينج: بحب تامر حسنى ونفسى أكون دكتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى جولى حازم لاعبة الكيك بوكسينج بنادى سموحة



لاعبة الكيك بوكسينج

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

البيتزا



جولى حازم

من نجمك المفضل ؟

عامر منيب

من مطربك المفضل ؟

تامر حسنى



للاعبة على البحر

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

دكتورة

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بعمل مش سامعة وبكمل مشى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

منة عرفة



جولى لاعبة الكيك بوكسينج

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال طبعا

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

لا اكيد لازم يكون رياضى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

هرفض طبعا