شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسى الحديث بالجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر أولى بطولات منافسات كأس العالم للخماسي الحديث خلال الفترة من 22 إلى 27 مارس 2022 بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

تقام البطولة بمشاركة 40 دولة، وسط غياب كل من روسيا وبيلاروسيا، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

تنطلق المنافسات يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري بتصفيات السيدات، حيث سيتم تقسيم اللاعبات المشاركات إلى مجموعتين، على أن تبدأ مسابقة السلاح للمجموعة الثانية عند التاسعة صباحا، ومنافسات السباحة للمجموعة الأولى في العاشرة صباحا، وتختتم التصفيات للمجموعتين بسباقات العدو و الرماية (ليزر – رن) الساعة 2.30 عصراً للمجموعة الثانية ثم تتبعها المجموعة الأولى الساعة 3.30 مساء.

وعقب ختام منافسات اليوم الأول يقام المؤتمر الصحفي للبطولة في تمام الساعة 5.30 بالجامعة الأمريكية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وممثلي الاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية المصرية وبعض اللاعبين والمدربين المشاركين فى البطولة.

وتقام يوم الأربعاء 23 مارس تصفيات الرجال، حيث تنطلق تصفيات المجموعة الأولى في العاشرة صباحا بمسابقة السباحة ويتبعها السلاح عند الثانية عشر ظهرا ومسابقة (ليزر – رن) في الثالثة ونصف عصرا، وتقام مسابقة السلاح للمجموعة الثانية في التاسعة صباحا، ومنافسات السباحة الساعة 12.30 ظهرا وتختتم مسابقات المجموعة الثانية بسباق (ليزر – رن) الساعة 02.30 عصرا

وخلال اليوم تقام مسابقة السلاح للسيدات الساعة 3.30 مساء.

ويشتمل جدول اليوم الثالث للبطولة، على منافسات الدور قبل النهائي للسيدات بمشاركة أفضل 36 لاعبة في التصفيات، يتم تقسيمهن إلى مجموعتين، وستقام منافسات السلاح لاحتساب النقاط الإضافية عند الساعة الحادية عشر صباحا للمجموعة الأولى ثم مسابقة السباحة لنفس المجموعة عند الساعة 11.30 صباحا وتختتم المجموعة منافستها بسباق (ليزر – رن) في الثانية عشر ظهراً.

وتبدأ المجموعة الثانية مسابقتها عند الساعة الثالثة مساء بمنافسات السلاح لاحتساب النقاط الإضافية، ثم السباحة عند الساعة 3.30 مساء وأخيرا مسابقة (ليزر – رن) مع الساعة الرابعة مساء.

وتقام مسابقة السلاح للرجال خلال اليوم الثالث عند الساعة 12.30 ظهرا فيما يقام نصف نهائي الرجال يوم 25 مارس، بمشاركة 36 لاعباً بنفس مواعيد مسابقة السيدات.

ويشهد يوم السبت 26 مارس نهائي السيدات والرجال والذي يتأهل له أفضل ١٨ لاعبا من نصف النهائي.

ويبدأ نهائي السيدات فى التاسعة صباحا بإجراء قرعة الخيول ثم التسخين لمدة ساعة، وتبدأ منافسات الفروسية عند الساعة 10.20 صباحا ثم السلاح في الساعة 11 صباحا ويليها السباحة الساعة 11.30 صباحا وأخيرا سباق (ليزر -رن) الساعة 12 ظهرا يليه توزيع الجوائز الساعة 12.30 مساء.

وينطلق الدور النهائي للرجال الساعة الواحدة ظهرا، بإجراء قرعة الخيول ثم التسخين لمدة ساعة، وتبدأ منافسات الفروسية عند الساعة 2.20 ظهرا ثم السلاح في الساعة 3 مساء ويليها السباحة مع الساعة 3.30 مساء وأخيرا سباق (ليزر -رن) الساعة الرابعة مساء.

وتختتم البطولة يوم الأحد 27 مارس بالتتابع المختلط.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة قد أقر خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة تغيير الشكل العام للعبة، وذلك بادراج بعض التعديلات حيث تقام منافسات الرياضات الخمسة (سلاح، سباحة، فروسية، عدو، رماية)، في 90 دقيقة فقط بنظام الإقصاء، على أن يتأهل 18 لاعبا فقط للنهائي.

وتقسم الدقائق التسعون كالتالي: 20 دقيقة للفروسية، و15 دقيقة للسلاح، و10 دقائق للسباحة، و15 دقيقة لليزر رن (العدو والرماية)، على أن يكون هناك فترة راحة 10 دقائق بين كل منافسة، ويعد كأس العالم بالقاهرة أول بطولات كأس العالم التي يطبق فيها النظام الجديد.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث بالموسم الحالي تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى نهائي كأس العالم.

وعقب انتهاء بطولة القاهرة ستقام بطولة كأس العالم الثانية ببودابست (المجر) بداية من 26 إبريل الى ١ مايو، ثم يليه كأس العالم الثالث ببلغاريا خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو، يليه كأس العالم بتركيا خلال الفترة من 7 إلى 12 يونيو، ثم نهائي كأس العالم المقرر إقامته خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو بتركيا.