الامارات | اهتمام سعودي غير مسبوق باللاعب المصري.. والسبب حجازي وفتحي

شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام سعودي غير مسبوق باللاعب المصري.. والسبب حجازي وفتحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد اللاعبون المحترفون المصريو لخطف الأنظار بقوة على أجندة تعاقدات الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية بعدما وضع نادي الهلال مهاجم غلطة سراي التركي والمنتخب المصري مصطفى محمد ضمن أولوياته لتدعيم مركز رأس الحربة تحسبا لرحيل المالي موسى ماريغا.

ووكشفت تقارير إعلامية سعودية عن أن رامون دياز مدرب الهلال يراقب مصطفى محمد (24 عاماً) في الفترة الأخيرة خلال مبارياته مع فريقه التركي للوقوف على مستواه عن قرب قبل حسم ملف ضمه نظير أربعة ملايين دولار.

وفي الوقت نفسه، تترقب جماهير النصر حسم ملف ضم الحارس محمد أبوجبل (33 عاماً) من عدمه في ظل الحصول على توقيع الحارس في وقت سابق على عقد لمدة موسمين مقبلين في صفقة انتقال حر لدعم مركز حراسة المرمى

ويسعى أهلي جدة للتعاقد مع الثنائي المصري أحمد سيد زيزو (26 عاما) لاعب وسط الزمالك وعمرو السولية (32 عاما) محور ارتكاز الأهلي في صفقة مصرية ثنائية قوية بعد المستوى المميز الذي ظهرا عليه برفقة القطبين في الموسم الجاري، ولكن تبقى الصفقات مؤجلة لحين حسم ملف المدير الفني الجديد المنتظر له تولى المسؤولية الموسم المقبل.

ورصد مسئولو الأهلي ثلاثة ملايين و500 ألف دولار بشكل مبدئي لشراء زيزو من الزمالك، إذ بات الاسم الأول في قائمة التعاقدات المطلوبة خلال الميركاتو الصيفي.

ووضع مسؤولو نادي الاتحاد لاعب وسط الزمالك طارق حامد (33 عاما) على أجندة الحسابات أيضا في الساعات الأخيرة كصفقة محتملة لدعم الارتكاز ورصد عقدا للاعب يتيح له تقاضي مليون و500 ألف دولار سنويا أملا في التعاقد معه حال عدم تجديده لعقده بالزمالك.

وتبرز صفقات مصرية أخرى في الميركاتو الصيفي المحتمل، من بينها رغبة نادي التعاون في التعاقد مع يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك وتفكير إدارة الشباب في استقدام محمد شريف مهاجم الأهلي الذي ظهر اسمه في الساعات الأخيرة كورقة هجومية لتعويض رحيل النيجيري أوديون إيجالو إلى الهلال في وقت سابق من الميركاتو الشتوي الأخير

وكان لتألق أحمد حجازي مدافع الاتحاد ومساهمته في تصدر العميد لقمة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ومواطنه، مصطفى فتحي دورا في جذب أنظار الأندية للاعبين المصرين.

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